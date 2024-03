Arrampicata sportiva, Campionati Italiani Boulder 2024: Tesio e Moroni le migliori delle qualificazioni. C’è anche Rogora

Nella giornata di sabato 23 marzo si sono disputate le qualificazioni femminili dei Campionati Italiani Boulder 2024. Sulla parete outdoor del Centro di arrampicata Monkey Island di Roma le migliori della prima giornata sono state l’atleta delle Fiamme Oro Camilla Moroni (5T5z 8 6) e quella del Centro Sportivo Esercio Giorgia Tesio (5T5z 8 6) che hanno concluso con il medesimo bilancio finale. Nella fase inaugurale della rassegna hanno raggiunto i cinque top anche Giulia Previtali (5T5z 9 6), Viola Battistella (5T5z 10 8) e Laura Rogora (5T5z 19 11) che ha impiegato sette tentativi per completare il primo blocco e sei per riuscire nell’ultimo. Le qualificate alla semifinale, prevista nella mattinata di domenica 24 marzo, sono state esattamente 24 su 48 atlete impegnate nella manifestazione.

“Sono abbastanza soddisfatta di come ho scalato, i blocchi non erano scontati e mi sono divertita in questa qualifica – le parole di Giorgia Tesio, una delle azzurre che insieme a Laura Rogora e Camilla Moroni prenderà parte alle qualifiche olimpiche nella combinata -. Tra pochi giorni partiremo per la Cina, dove saremo impegnate nella prima tappa di Coppa del Mondo. Sarà un primo test importante e poi naturalmente le qualifiche per Parigi, due eventi a maggio e giugno, che saranno importanti. A fine stagione sarò contenta se dovessi andare ai Giochi, ma se non dovesse accadere sarei contenta con dei buoni risultati in Coppa del Mondo”. Al termine delle qualifiche ha parlato ai microfoni di Sportface anche Laura Rogora: “I blocchi erano belli, tracciati molto bene. Non erano durissima ma per una qualifica il livello era alto, forse personalmente ho buttato giusto qualche tentativo di troppo. L’obiettivo della mia stagione è la qualifica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, per riuscirci in allenamento faccio 2 volte a settimana sia lead che boulder“. Tra le note più liete delle qualifiche anche Viola Battistella, che da specialista della lead ha sfoderato una grande prova anche in boulder: “È andata molto meglio di quanto mi aspettassi e ho avuto ottimi segnali sia a livello mentale che fisico. Era da un po’ che non facevo semifinale in boulder, quest’anno non ero andata molto bene, e spesso le ho dovute guardate da fuori. Quindi non vedo l’ora e vediamo come andrà. In lead l’obiettivo principale della mia stagione invece sarà il campionato italiano senior, ma prima voglio fare bene anche in Coppa Italia”.