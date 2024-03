Arrampicata sportiva, a Bressanone la tappa che decide la Coppa Italia Boulder 2024

Tutto pronto per un week end importante per l’arrampicata sportiva italiana. Sabato 9 e domenica 10 marzo a Bressanone avrà luogo la terza tappa di Coppa Italia Boulder, quella che deciderà il vincitore e la vincitrice del circuito assoluto. Al via 131 fra i migliori boulderisti d’Italia pronti ad affrontare i nuovi problemi studiati per loro dal team di tracciatori, nel tentativo di accaparrarsi punti preziosi nel ranking. Si parte sabato: alle ore 9.00 sono in programma le qualifiche per la categoria femminile, mentre dalle ore 16.30 ci sarà spazio per le qualifiche per la categoria maschile. Domenica 10 marzo alle ore 10.00 avranno inizio le semifinali (maschili e femminili in contemporanea) e alle ore 16.00 si disputeranno le finali (anch’esse in contemporanea), mentre alle 18.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione. Sarà possibile seguire la gara con la diretta streaming sul canale ufficiale YouTube FASI (https://www.youtube.com/@federclimb) e sulla piattaforma Sportface TV (https://tv.sportface.it/).

Riflettori puntati sulla scandianese Giulia Medici (SSD Sport Promotion) che ha messo una seria ipoteca sulla vittoria di circuito con l’argento di Prato e l’oro di Ferrara. Alle sue spalle c’è la bresciana Federica Papetti (Rock Brescia ASD), oro al Crazy Center e quarta alla Deva Wall. A breve distanza la meranese Leonie Hofer (AVS Passeier) bronzo in Toscana e quinta in Emilia. Senza dimenticare Beatrice Colli (Fiamme Oro) che, dopo l’argento conquistato a Ferrara, ha dimostrato di essere sempre molto competitiva anche nelle specialità diverse dalla Speed, e pure la quindicenne Elena Brunetti (Climbing Side Roma), quinta nella tappa toscana e sesta a Ferrara.

In campo maschile si prevede un testa a testa fra il genovese Pietro Biagini (Kundalini Milano) e il bolzanino Michael Piccolruaz (Fiamme Oro) a pari punteggio (entrambi con un oro e un bronzo), seguiti a breve distanza dal titolare della Coppa Italia Assoluta 2023, il trentino Pietro Vidi (Arco Climbing), che ha raccolto un argento e un quarto posto. Momentaneamente al quarto posto il reggiano Matteo Baschieri (Just Climb! ASD), argento alla Deva Wall. Prossimo appuntamento il Campionato Italiano Boulder, alla Monkey Island di Roma, il 23-24 marzo, che decreterà il Campione e la Campionessa Italiani 2024.