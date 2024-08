Arrampicata Parigi 2024: Matteo Zurloni fuori ai quarti di finale per due millesimi, passa il cinese Wu

Uno sfortunatissimo Matteo Zurloni esce di scena ai quarti di finale del torneo maschile di arrampicata sportiva (speed) ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il primatista mondiale viene eliminato dal cinese numero 1 del mondo Wu Peng per soli due millesimi. 4.995 per l’asiatico e 4.997 per Zurloni, che non riesce a inserirsi nel gioco per le medaglie nonostante il terzo tempo combinato nei quarti di finale. Nelle altre sfide, l’americano Watson (5.03) ha battuto il neozelandese David (5.65), l’indonesiano Leonardo (4.88) ha sconfitto il francese Mawem (5.26) e l’iraniano Ali Pour (5.57) ha approfittato dell’errore in partenza del kazako Maimuratov (6.14). In semifinale Wu continua il suo percorso (4.85) e elimina Watson (4.93). In finale trova Leonardo (4.78) che ha dominato Ali Pour (4.84). Incredibile nella finale terzo e quarto posto con Watson che si prende il bronzo firmando il nuovo record del mondo (4.74) battendo Alipour (4.88). La medaglia d’oro la vince l’indonesiano Leonardo (4.75), che la spunta di due centesimi sul Wu Peng (4.77).

Intanto notizie negative per l’arrampicata sportiva italiana anche per quanto riguarda la combinata femminile. La frazione lead costa cara alle due azzurre impegnate, Camilla Moroni e Laura Rogora. La prima è diciannovesima nel lead con 36.1 e nella combinata chiude al dodicesimo posto, la seconda ottiene l’ottavo punteggio in 57.1, ma la sua performance nella manche boulder la fa scivolare al diciottesimo posto complessivo.