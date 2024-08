“Domani sarà un’altra gara. L’importante è essere passati in finale. Credo che sia possibile ripetere quanto fatto tre anni fa. La mia sensazione è di essere andato molto forte ma i dati non dicono questo. Ma sento di aver fatto una buona frazione con Fausto dobbiamo rivedere qualcosina”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Marcell Jacobs dopo la batteria della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024 in cui l’Italia si è qualificata con un tempo di ripescaggio: “Ora usciremo dallo stadio e faremo una riunione di gruppo per capire cosa ha funzionato e cosa no. Siamo in una finale olimpica per la seconda volta di seguito. Riusciremo a tirare fuori qualcosina che ci ha fatto fare bene tre anni fa e ci farà fare bene domani”.

“Il cambio con Marcel è stato schiacciato”, ha aggiunto Fausto Desalu.“Siamo dentro, ce la giochiamo domani”, analizza Matteo Melluzzo. La chiosa è per Filippo Tortu: “Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale ma non per le nostre ambizioni. Domani avremo la seconda corsia e sarà difficile competere ma non ci diamo mai per vinti”.

Jacobs ha anche parlato dell’espulsione del suo allenatore dal villaggio olimpico: “L’espulsione dai Giochi del mio allenatore? Mi ha disturbato per il fatto che è una vicenda passata, non c’è niente di nuovo, è una cosa che si era già risolta. Mi dà fastidio il fatto che se qualcuno scrive allora vuol dire che è successo qualcosa quando in realtà non è così. Si risolverà nel migliore dei modi”.