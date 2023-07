Atp Kitzbuhel 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 1° agosto

Tutto pronto per una giornata di tennis all’Atp di Kitzbuhel, in Austria. Sulla terra battuta si parte alle 11:00 di martedì 1° agosto, con Marc-Andrea Huesler e il tedesco Daniel Altmaier primi a scendere in campo sul centrale. A seguire, occhi puntati sulla Wild Card Thiago Seyboth e su Dennis Novak. A seguire, Dusan Lajovic contro il cinese Zhizhen Zhang. Non prima delle 19:30, il turno di Facundo Bagnis e Dominic Thiem. Al Court Kuechenmeister, non prima delle 13:00, toccherà a Laslo Djere contro Christopher O’Connell. Alexei Popyrin, reduce dalla vittoria di Umago in cui ha avuto a che fare anche con Arnaldi, sfida Arthur Rinderknech.

Programma martedì 1° agosto

Center Court

Dalle 11:00, Marc-Andrea Huesler – (8) Daniel Altmaier

A seguire, (WC) Thiago Seyboth – (Q) Dennis Novak

A seguire, (7) Dusan Lajovic – Zhizhen Zhang

Non prima delle 19:30, (Q) Facundo Bagnis – (WC) Dominic Thiem

Court Kuechenmeister

Non prima delle 13:00, (5) Laslo Djere – Christopher O’Connell

A seguire, Alexei Popyrin – Arthur Rinderknech