Ultimi blocchi prima del traguardo. Sabato 29 e domenica 30 Marzo alla Rock’n Fire di Modena avrà luogo la terza ed ultima tappa che assegnerà il trofeo del circuito di Coppa Italia Boulder 2025. Una competizione che sarà trasmessa in esclusiva sull’App Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it) e disponibile sugli store iOS e Android.

I lavori saranno aperti alle 8:45 con il technical meeting, seguito alle 9:30 dalle qualifiche femminili fino alle 13:20. Alle 15:30 invece entreranno nel vivo le qualifiche maschili che continueranno fino alle 19:20. Domenica 30 marzo alle 9:30 inizieranno le semifinali (maschili e femminili in contemporanea). Alle 15:00 avrà luogo la presentazione dei finalisti, seguita quindici minuti dopo dall’inizio dell’ultimo atto che assegnerà i due titoli.

Nella competizione femminile i riflettori sono puntati sulla trentina Francesca Matuella (Arco Climbing), in testa con 1610 punti. Alle sue spalle la perugina Miriam Fogu (Arrampicata Libera Perugia) con 1155 punti e l’anconetana Stella Giacani (The Change SSD) con 1105 punti. Sono 650 i punti della scandianese Giulia Medici (Sport Promotion SSD). Inseguono anche la cuneese Irina Daziano (InOut Chiusa di Pesio), bronzo a Prato, la vipitenese Matilda Liù Moar (AVS Brixen), argento a Mozzate, e la bresciana Federica Papetti (Rock Brescia), bronzo a Mozzate.

Tutto in bilico anche nel settore maschile. Il primo della classe è Nicolò Sartirana (Centro Sportivo Esercito) con 1495 punti e il primo inseguitore è l’altoatesino Michael Piccolruaz (Fiamme Oro) con 1415 punti. Entrambi però non saranno però presenti a questa competizione perché impegnati nella preparazione della Coppa del Mondo in Cina. Un’occasione d’oro per tutti gli altri, a partire dal monzese Davide Marco Colombo (Fiamme Oro) che con i suoi 1240 punti è attualmente terzo in classifica. In agguato però ci sono anche il il pescarese Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), che viene dall’oro di Prato e che ha accumulato 1019 punti. La rimonta è possibile, ma servirà una gara da incorniciare. Discorso simile anche per suo fratello Niccolò Antony (1105 punti) e per il rivano Simone Mabboni (Crazy Center), già bronzo a Mozzate con 835 punti totali. Sogna in grande anche il genovese Pietro Biagini (Kundalini SSD), attuale detentore della Coppa Italia Boulder, che ha collezionato fin qui un quarto posto a Prato.