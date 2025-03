Negli ultimi anni, il mondo del merchandising sportivo ha visto un’evoluzione senza precedenti, trasformando il semplice concetto di divisa in un oggetto di culto per tifosi e appassionati. La Nba è stata tra i pionieri di questa rivoluzione, introducendo le cosiddette “City Edition” jerseys, una serie di maglie che celebrano le città e le caratteristiche uniche delle squadre. Si tratta di una terza divisa che non solo rompe la tradizionale dicotomia tra casa e trasferta, ma racconta anche la storia e la cultura della città di appartenenza. In quella dei Denver Nuggets, esibita questa notte contro i Milwaukee Bucks, era presente la dicitura 5280: la cifra si riferisce all’altitudine, misurata in piedi, della città.

Le City Edition dei Denver Nuggets

Il numero “5280” sulla maglia dei Nuggets, che rappresenta i 5280 piedi di altitudine di Denver, è un tributo alla particolare posizione geografica della città. Ma non è solo l’altitudine ad essere celebrata nelle divise dei Nuggets. I colori e i design delle loro maglie “City Edition” sono un chiaro richiamo alle Montagne Rocciose, che si ergono sopra la città. In particolare, la maglia che richiama una cresta montuosa, con il numero “5280” scritto in una combinazione di colori multicolore, evoca l’immagine di un tramonto sulle montagne. Questa scelta cromatica non è casuale: le storiche canotte dei Nuggets erano adornati con la silhouette delle Montagne Rocciose dipinta nei colori dell’arcobaleno, in un chiaro omaggio ai tramonti della città.

Quella utilizzata stanotte non è la sola realizzata da Denver negli ultimi tempi. Amata dai tifosi è anche l’edizione blu con la scritta “Mile High City” in giallo. Questo design si riferisce al soprannome della città, che deriva dal fatto che la città si trova a un’altitudine di 1 miglio, ovvero 1609 metri (o 5280 piedi).