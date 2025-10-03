Arrampicata, i Campionati Italiani Lead e Speed 2025 arrivano ad Arco
Sabato 4 e domenica 5 ottobre al Centro Tecnico Federale FASI: semifinali e finali in diretta streaming su Sportface Tv.
Arco (Trento) si prepara a ospitare un fine settimana di grande arrampicata sportiva. Il Centro Tecnico Federale FASI farà da cornice al Campionato Italiano Assoluto Lead & Speed 2025, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre.
L’evento vedrà in gara i migliori atleti italiani delle due specialità e sarà seguito in diretta streaming su Sportface, che trasmetterà le fasi decisive delle competizioni.
Il programma di sabato 4 ottobre – giornata Speed
La mattinata sarà dedicata alle qualifiche Lead femminili e maschili (09:00-13:30), mentre nel pomeriggio spazio alla Speed.
15:30 – 16:30: prove libere (prima F, poi M)
16:45 – 17:45: qualifiche Speed
18:00: finali Speed femminile e maschile
Dalle 16:40 Sportface trasmetterà in streaming le finali Speed.
Il programma di domenica 5 ottobre – giornata Lead
Domenica il clou del weekend con semifinali e finali Lead.
10:00 – 12:30: semifinali femminili e maschili in contemporanea
15:30 – 16:00: cerimonia inaugurale con saluti istituzionali
16:30: presentazione atleti e inizio finali femminili e maschili
Dalle 09:55 in diretta su Sportface le semifinali e le finali Lead.
Due giornate che assegneranno i titoli nazionali assoluti, confermando Arco come capitale italiana dell’arrampicata e punto di riferimento internazionale per questa disciplina in continua crescita.