La F1 procede a ritmi serrati anche per il GP di Singapore: nelle seconde Prove Libere succede di tutto, compreso il disastro per Leclerc ed Hamilton.

Da pochi minuti, nel GP di Singapore, è terminato anche il secondo turno di Prove Libere in cui è successo di tutto. Continua il momento nero di Leclerc – che rischia la penalità – e di Hamilton.

In prima posizione ha chiuso Piastri, seguito da Hadjar e Verstappen. Quarto Alonso, quinto Norris; a seguire Stroll, Ocon e Sainz. Ecco invece cos’è successo con la Ferrari.

GP di Singapore: che disastro per la Ferrari, Leclerc ed Hamilton finiscono 9° e 10°

Ancora problemi per Charles Leclerc che ha chiuso in nona posizione. Il monegasco è uscito dai box e ha toccando Lando Norris mandandolo a muro. Un errore attribuito ai meccanici che hanno dato il via libera per l’uscita. Ma anche un errore per cui è in corso un’investigazione con rischio penalità per unsafe release.

Lewis Hamilton, dal canto suo, era a due decimi da Piastri ma, dopo aver colpito il muro all’uscita di Curva-14, è sceso in decima posizione. Ancora problemi su problemi per la Ferrari, anche nel GP di Singapore.