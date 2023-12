X Factor 2023, finale LIVE oggi in tv in chiaro: programma, orario, canale e diretta streaming

Il momento è arrivato, è tempo di finale per X Factor 2023, il talento giunto alla sua diciassettesima edizione. In quest’atto conclusivo i due giudici Fedez e Dargen D’Amico arrivano entrambi con due concorrenti. Il primo potrà contare su Maria Tomba e SARAFINE, mentre il secondo su Il Solito Dandy e gli Stunts Pilots. Tre manche porteranno alla proclamazione del vincitore. Nella prima un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il percorso dei concorrenti, poi i duetti e infine gli inediti. Spazio anche per un super ospite, ovvero Gianni Morandi. Si comincia circa alle ore 21:15 di giovedì 8 dicembre con diretta dal Mediolanum Forum di Assago; oltre alla visione su Sky Uno e in streaming su NOW e Sky Go, ma eccezionalmente la finale sarà visibile anche in chiaro su Tv8.