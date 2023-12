Atalanta: emergenza difesa, Kolasinac da valutare

L’Atalanta si prepara alla partita contro il Milan, che si terrà al Gewiss Stadium sabato alle 18.00. Gian Piero Gasperini deve però fare i conti con una difesa limitata: Toloi e Palomino oggi non si sono allenati in gruppi, Djimsiti si è sottoposto alle terapie per una lesione di primo grado al muscolo otturatore interno sinistro. I tre saranno assenti per il big match ormai alle porte, mentre resta da valutare Kolasinac, la cui presenza è a rischio. L’unico centrale di ruolo risulta essere Scalvini, con De Roon che potrebbe essere abbassato nella linea a tre della difesa, con Ruggeri capace di mettersi in gioco e coprire la parte sinistra. Pasalic e Ederson saranno responsabili della mediana, con Zappacosta e Hateboer sulle corsie esterno. In attacco, De Ketelaere potrebbe partire dalla panchina.