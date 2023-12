Una poltrona per due stasera in tv: canale, orario e streaming

Non c’è Vigilia di Natale senza ‘Una poltrona per due’. La tradizione continua e in Italia, stasera, in prima serata (21:30) di domenica 24 dicembre, il classico film con Eddie Murphy andrà in onda su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity. Peraltro quella di quest’anno sarà una duplice occasione speciale. Sarà infatti la ventesima volta che Una poltrona per due verrà trasmesso su Italia 1 nel giorno della vigilia di Natale (la prima nel 1998). Inoltre, nel 2023 il classico natalizio compie 40 anni. Un’occasione speciale che sarà riproposta sulla tv italiana.