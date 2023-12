Manchester United, il 25% a Ratcliffe: “Sono tifoso da sempre”. Subito un investimento su Old Trafford

Il miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe ha acquistato una quota del 25% del Manchester United. Come parte dell’accordo, il gruppo Ineos del 71enne assumerà il controllo delle operazioni calcistiche del club. Ratcliffe fornirà anche 300 milioni di dollari (236 milioni di sterline) per futuri investimenti nell’Old Trafford. L’operazione si conclude poco più di un anno dopo l’annuncio della famiglia Glazer di voler valutare la vendita del club. Ottavo in Premier a 12 punti dall’Arsenal ed eliminato nella fase a gironi della Champions, chiudendo all’ultimo posto nel girone, il Manchester United sta vivendo una crisi pesante. I tifosi sperano che la svolta societaria possa dare una spinta sul rendimento degli uomini di Ten Hag.

“Come sostenitore da sempre del club, sono molto lieto di esser riuscito a concordare un accordo con il consiglio di amministrazione del Manchester United che ci delega la responsabilità gestionale delle operazioni calcistiche del Club. Sebbene il successo commerciale del Club abbia assicurato la presenza di fondi disponibili per vincere trofei ai massimi livelli, questo potenziale non è stato completamente sfruttato negli ultimi tempi. Porteremo la conoscenza globale, l’esperienza e il talento dal più ampio INEOS Sport Group per contribuire a promuovere ulteriori miglioramenti nel Club, fornendo anche fondi destinati a consentire futuri investimenti nell’Old Trafford”, le parole di Ratcliffe.