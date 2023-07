Sport e Salute, Abodi: “Pronto emendamento per il commissario”

Il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha oggi annunciato in occasione del ‘MyMillenium Award 2023’, che l’emendamento al decreto P.A. per individuare un commissario per Sport e Salute è pronto e verrà consegnato lunedì. Il documento dovrà essere esaminato dalla Camera ed entro il 7 agosto verranno indicati i nuovi vertici. Nel settore si pensa che questa decisione segnerà l’addio del presidente uscente Vito Cozzoli, mentre l’incarico da amministratore delegato verrà affidato probabilmente a Diego Nepi Molineris.