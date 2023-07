Fiorentina, al via il raduno: primo giorno al Viola Park

La Fiorentina ha iniziato il raduno in quel del Viola Park, nuova casa del club gigliato che verrà inaugurata nel prossimo settembre. I giocatori si sono radunati nella mattinata di mercoledì 12 luglio verso le 8.00 di mattina quando Biraghi e compagni hanno svolto i test fisici e medici per poi, nel pomeriggio, ritrovarsi in campo.

Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali fino a metà giugno scorso, ovvero Amrabat, Milenkovic, Kouame e Nico Gonzalez, oltre al duo Amatucci-Kayode, protagonista con l’Under 19 azzurra degli Europei di categoria in svolgimento a Malta. Buoni anche il numero di abbonamenti per la prossima stagione con il club viola che ha comunicato di aver superato quota diecimila abbonamenti venduti per le gare casalinghe. Italiano ritroverà i suoi giocatori nella mattinata di giovedì quando Biraghi e compagni saranno attesi da una doppia seduta.