Scommesse sospette, 40 casi segnalati dall’Ibia nel primo trimestre del 2023

di Mattia Zucchiatti 1

Sono quaranta i casi di scommesse sospette segnalate dall’International Betting Integrity Association (Ibia) alle autorità competenti durante il primo trimestre del 2023. Lo riporta Agipronews, che sottolinea come il dato sia in diminuzione del 17% rispetto ai 48 alert registrati nello stesso periodo del 2022. Sono nove gli sport sotto la lente d’ingrandimento: domina il calcio (15 casi), seguito dal tennis (12), dal tennistavolo (4), dal cricket, dal basket e dagli eSports (2). E’ l’Europa con oltre la metà (60%) dei casi a dominare la classifica, seguita dall’Asia (15%) e dall’Africa (10%). “La rete di monitoraggio dell’Ibia fornisce il servizio di intelligence più ampio e dettagliato sulle attività di scommesse sospette a livello globale. Utilizziamo dati sugli account che sono disponibili all’Ibia e ai suoi membri, e copriamo quasi il 50% del mercato regolato delle scommesse online. Sfruttando queste risorse collettive, siamo in grado di creare uno scudo protettivo attorno agli operatori Ibia, con conseguente minor numero di tentativi di corruzione nei confronti dei nostri membri rispetto ai non membri”, ha detto Khalid Ali, Ceo di Ibia.