Tuffi, Coppa del Mondo 2023: sei azzurri a Montreal

Sono sei gli azzurri (tre donne e tre uomini) convocati dal direttore tecnico Oscar Bertone per la seconda tappa della Coppa del Mondo di tuffi, in programma al Centre Sportif du Parc Olympique di Montreal (Canada) da venerdì 5 a domenica 7 maggio. In campo femminile spazio a Maia Biginelli, Sarah Jodoin di Maria e Chiara Pellacani mentre in quello maschile occhi puntati su Lorenzo Marsaglia, Eduard Timbretti Gugiu e Giovanni Tocci. Le gare sincro e il Mixed Team saranno a finale diretta, mentre per quelle individuali sono previste delle eliminatorie a due gruppi che qualificano alla finale i migliori sei di ciascun raggruppamento.

1^ giornata – venerdì 5 maggio

15.15 Eliminatorie trampolino 3 metri mas

con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

18.10 Eliminatorie piattaforma fem

con Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria

20.55 Finale piattaforma sincro mas

Nessuna coppia italiana in gara

23.00 Finale trampolino 3 metri sincro fem

Nessuna coppia italiana in gara

2^ giornata – sabato 6 maggio

15.15 Eliminatorie trampolino 3 metri fem

con Chiara Pellacani

18.00 Eliminatoria piattaforma mas

con Eduard Timbretti Gugiu

20.55 Finale piattaforma sincro fem

Nessuna coppia italiana in gara

22.35 Finale trampolino 3 metri sincro mas

con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci

3^ giornata – domenica 7 maggio

15.55 Finale trampolino 3 metri mas

18.10 Finale piattaforma fem

20.35 Finale trampolino 3 metri fem

22.40 Finale piattaforma mas

1.00 Finale Team Event mixed

con Italia