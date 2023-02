Sanremo 2023, seconda serata: ordine di uscita cantanti e ospiti

Al via la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, ecco l’ordine di uscita di cantanti e ospiti. Una scaletta che deve ancora essere resa nota nel dettaglio, ma conosciamo già in che ordine si presenteranno gli artisti in gara, 14, a completare il computo complessivo delle 28 canzoni. Allora ecco di seguito l’ordine di uscita completo di stasera, mercoledì 8 febbraio, nella seconda serata sul palco dell’Ariston della storica kermesse canora, per quanto riguarda i cantanti in gara. Gli ospiti, canori e non, si esibiranno in un ordine ancora da ufficializzare e che Sportface vi proporrà tempestivamente.

ORDINE USCITA CANTANTI SECONDA SERATA

Will – “Stupido”

Modà – “Lasciami”

Sethu – “Cause perse”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Lazza – “Cenere”

Giorgia – “Parole dette male”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Shari – “Egoista”

Madame – “Il bene nel male”

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

LDA – “Se poi domani”

Paola & Chiara – “Furore”