Sanremo 2023, a che ora cantano Articolo 31 e Fedez in duetto? Orario preciso cover

Quarta serata a Sanremo 2023, quella dedicata alle cover: tra le più attese, quelle degli Articolo 31 in duetto con Fedez come loro ospite: a che ora cantano? J-Ax, dopo aver fatto pace con Dj Jad ricreando lo storico gruppo e proponendosi all’Ariston, si è riappacificato con Fedez, e dopo le polemiche per il suo rap dalla nave da crociera, il compagno di Chiara Ferragni torna protagonista per questo duetto. Saranno eseguite delle canzoni degli stessi Articolo 31, un medley dei più grandi successi a cavallo tra anni ’90 e 2000, l’orario esatto, stando alla scaletta Rai, è quello delle 22.28.