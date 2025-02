Dodici regioni e quindici tappe, a partire da quella di Reggio Emilia, dove sabato 1 e domenica 2 marzo dalla palestra Canossa ripartirà la seconda edizione del progetto “Sport Senza Confini”, il percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità organizzato dalla FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – insieme a Fondazione Conad ETS e Procter & Gamble Italia. Dopo aver contato lo scorso anno oltre 120 partecipazioni in 11 raduni tra 6 regioni, l’edizione 2025 di “Sport Senza Confini” vedrà ben 15 tappe in 12 regioni italiane, che permetteranno di includere un numero sempre maggiore di piccoli atleti sul territorio nazionale nel programma ludico-sportivo federale.

Il progetto è dedicato ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni e si propone di consolidare l’integrazione dei bambini e dei giovani all’interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-motorie, propedeutico alla scelta di una disciplina sportiva tramite cui mettere a frutto le proprie abilità. Ogni incontro, infatti, offre l’occasione di praticare sport all’interno di un gruppo di ragazzi con e senza disabilità e di mettersi alla prova in varie discipline paralimpiche, esplorando le proprie capacità in un ambiente che stimola la socializzazione e l’inclusione. Le attività saranno come sempre svolte sotto le direttive di tecnici FISPES specializzati, che guideranno i partecipanti in un percorso volto a consolidarne l’integrazione e facilitarne la scelta di una disciplina sportiva che ne metta a frutto capacità e passioni.

“Al via un nuovo anno sociale Fispes che parte con il proseguo di uno dei progetti più importanti che sta caratterizzando la crescita federale, nella sua attività di capillarizzazione delle opportunità di avvicinamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità. Sport Senza Confini riprende il suo cammino grazie all’importante sinergia con Fondazione Conad e Procter & Gamble che nel 2024 ha permesso lo svolgimento di ben 11 raduni della scuola itinerante, riservata ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. Questa esperienza ci ha dato l’opportunità di incontrare e coinvolgere oltre 120 bimbi in 6 regioni italiane e nel 2025 sono stati già programmati altri 15 raduni che ci permetteranno di visitare e contagiare dell’entusiasmo della scuola quasi tutto il territorio nazionale. Un progetto che sta riscuotendo un importante successo a tal punto da aver già avviato il processo di realizzazione delle scuole stanziali, che diventeranno il vero faro d’orientamento per tante famiglie per poter offrire concretamente la possibilità ai loro figli di avvicinarsi alla pratica sportiva. Con grande entusiasmo e tante aspettative ripartiamo in questa avventura ma anche con grande sentimento di gratitudine verso Fondazione Conad e P&G per il loro voler continuare a credere in questo progetto, che ha il solo scopo di costruire e vivere insieme il bene comune”, le parole del Presidente della FISPES Sandrino Porru.

Questo il programma dettagliato del primo raduno di “Sport Senza Confini” 2025

Sabato 1° marzo

ore 15:30 ingresso in campo e saluti istituzionali

ore 16:00 inizio 1^ sessione di attività

ore 18:00 fine attività

ore 20:00 cena presso Hotel

Domenica 2 marzo

ore 10:00 ingresso in campo e inizio sessione di attività

ore 12:00 fine attività

ore 13:00 pranzo

ore 14:00 fine raduno

L’organizzazione della prima tappa del progetto “Sport Senza Confini” è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Reggio Emilia.