Infinito Federico Pellegrino. L’azzurro conquista una straordinaria medaglia d’argento nella sprint maschile, valida per i Mondiali di sci di fondo 2025 di Trondheim (Norvegia). Una prova perfetta del 34enne valdostano, che si è inchinato solamente al gigante Johannes Klaebo. Il norvegese, 101 vittorie in carriera tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi, centra la sua tredicesima medaglia mondiale (10 ori-2 argenti-1 bronzo). Pellegrino, battuto di soli sei decimi da Klaebo, conquista la sua ottava medaglia ai Mondiali. È la terza apparizione sul podio iridato a livello mondiale dopo l’oro in sprint a Lahti 2017 e l’argento a Seefeld in Tirol 2019. Gli altri metalli sono arrivati tutti nelle sprint a squadre (argento Lahti 2017 e Planica 2023, bronzo Falun 2015 e Seefeld in Tirol 2019). Dietro ai due dominatori del fondo, 18ª volta che concludono esattamente primo e secondo, c’è il vuoto. Lauri Vuorinen (+4″79) fa saltare il banco e si prende la medaglia di bronzo beffando i più accreditati Lucas Chanavat, 6° a 24″05, e Jules Chappaz, 4° a 4″99. Tra i due francesi c’è il ceco Michal Novak (+6″07).

I risultati di giornata

QUARTI DI FINALE – RUN 1

1. Johannes Klaebo (Nor) 2’45″43 Q

2. Richard Jouve (Fra) +0″12 Q

3. Lucas Chanavat (Fra) +0″23 Q

4. Noe Naeff (Sui) +1″63

5. Oskar Svensson (Swe) +3″02

6. Jiri Tuz (Cze) +3″68

QUARTI DI FINALE – RUN 2

1. Federico Pellegrino (Ita) 2’46″82 Q

2. Ansgar Evensen (Nor) +0″18 Q

3. Edvin Anger (Swe) +0″23 Q

4. James Clugnet (Gbr) +1″19

5. Ondrej Cerny (Cze) + 5″46

6. Jaume Pueyo (Spa) +6″02

QUARTI DI FINALE – RUN 3

1. Even Northug (Nor) 2’47″84 Q

2. Ben Ogden (Usa) +0″22 Q

3. Remi Bourdin (Fra) +0″28

4. Emil Liekari (Fin) +1″08

5. Emil Danielsson (Swe) +1″95

6. Gus Schumacher (Usa) +2″21

QUARTI DI FINALE – RUN 4

1. Jules Chappaz (Fra) 2’46″71 Q

2. Valerio Grond (Sui) +0″15 Q

3. JC Schoonmaker (Usa) +0″84

4. Jack Young (Usa) +2″14

5. Matz William Jenssen (Nor) +8″58

6. Benjamin Moser (Aut) +27″46

QUARTI DI FINALE – RUN 5

1. Lauri Vuorinen (Fin) 2’46″68 Q

2. Michal Novak (Cze) +0″63 Q

3. Haavard Taugboel (Nor) +1″11

4. Qiang Wang (Chn) +1″74

5. Jan Stoelben (Ger) +14″90

6. Janik Riebli (Sui) +19″90

SEMIFINALI – RUN 1

1. Johannes Klaebo (Nor) 2’50″05 Q

2. Federico Pellegrino (Ita) +0″13 Q

3. Ansgar Evensen (Nor) +0″87

4. Richard Jouve (Fra) +0″92

5. Even Northug (Nor) +1″13

6. Edvin Anger (Swe) +2″33

SEMIFINALI – RUN 2

1. Lauri Vuorinen (Fin) 2’47″98 Q

2. Lucas Chanavat (Fra) +0″76 Q

3. Jules Chappaz (Fra) +0″93 Q

4. Michal Novak (Cze) +1″29 Q

5. Valerio Grond (Sui) +1″34

6. Ben Ogden (Usa) +1″70

FINALE

ORO – Johannes Klaebo (Nor) 2’45″74

ARGENTO – Federico Pellegrino (Ita) +0″67

BRONZO – Lauri Vuorinen (Fin) +4″79

4. Jules Chappaz (Fra) +4″99

5. Michal Novak (Cze) +6″07

6. Lucas Chanavat (Fra) +24″05

Al femminile

Medaglia d’oro per Jonna Sundling. La svedese ha dominato la gara dall’inizio alla fine posizionandosi al primo posto nei quarti di finale, nella semifinale e nella finale. 3’03″36 il tempo di Sundling, che rifila due secondi alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, medaglia d’argento a 2″13 di ritardo. Medaglia di bronzo per la svizzera Nadine Faehndrich (+2″84). È mancata sul più bello la norvegese Lotta Udnes Weng, ultima a 26″43 secondi dopo essere stata nelle prime sia nei quarti che in semifinale. L’unica italiana in gara Federica Cassol fuori ai quarti di finale con il sesto tempo nella terza batteria.

I risultati di giornata

QUARTI DI FINALE – RUN 1

1. Jonna Sunlind (Swe) 3’08″01 Q

2. Kristine Skistad (Nor) +1″88 Q

3. Helen Hoffmann (Ger) +2″24

4. Magdalena Scherz (Aut) +2″73

5. Katri Lylynpera (Fin) +3″15

6. Melissa Gal (Fra) +3″66

QUARTI DI FINALE – RUN 2

1. Jasmi Joensuu (Fin) 3’05″66 Q

2. Julia Kern (Usa) +0″13 Q

3. Victoria Carl (Ger) +0″70

4. Emma Ribom (Swe) +1″21

5. Tereza Beranova (Cze) +1″68

6. Rosie Brennan (Usa) +10″43

QUARTI DI FINALE – RUN 3

1. Nadine Faehndrich (Sui) 3’02″68 Q

2. Julie Myhre (Nor) +0″89 Q

3. Gina Del Rio (And) +0″98 Q

4. Maerta Rosenberg (Swe) +2″97 Q

5. Jessie Diggins (Usa) +3″02

6. Federica Cassol (Ita) +10″31

QUARTI DI FINALE – RUN 4

1. Coletta Rydzek (Ger) 3’09″24 Q

2. Lotta Udnes Weng (Nor) +0″04 Q

3. Jasmin Kahara (Fin) +0″14

4. Katerina Janatova (Cze) +0″19

5. Mariel Merlii Pulles (Est) +0″21

6. Lilliane Gagnon (Can) +0″21

QUARTI DI FINALE – RUN 5

1. Maja Dahlqvist (Swe) 3’08″48 Q

2. Johanna Hagstroem (Swe) +0″21 Q

3. Mathilde Myhrvold (Nor) +0″98

4. Anja Weber (Sui) +1″07

5. Kate Oldham (Usa) +1″63

6. Sofie Krehl (Ger) +3″15

SEMIFINALI – RUN 1

1. Jonna Sundling (Swe) 3’04″77 Q

2. Kristine Skistad (Nor) +1″30 Q

3. Nadine Faehndrich (Sui) +1″56 Q

4. Julia Kern (Usa) +1″60 Q

5. Jasmi Joensuu (Fin) +2″11

6. Maerta Rosenberg (Swe) +13″05

SEMIFINALI – RUN 2

1. Lotta Udnes Weng (Nor) 3’11″5 Q

2. Maja Dahlqvist (Swe) +0″08 Q

3. Julie Myhre (Nor) +0″37

4. Coletta Rydzek (Ger) +2″57

5. Gina Del Rio (And) +3″75

6. Johanna Hagstroem (Swe) +31″19

FINALE

ORO – Jonna Sundling (Swe) 3’03″36

ARGENTO – Kristine Skistad (Nor) +2″13

BRONZO – Nadine Faehndrich (Sui) +2″84

4. Maja Dahlqvist (Swe) +9″60

5. Julia Kern (Usa) +10″53

6. Lotta Udnes Weng (Nor) +26″43

Il calendario dei Mondiali