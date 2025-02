Senza Brian Pintado, campione olimpico di Parigi, ma con Caio Bonfim, il brasiliano che si è messo al collo l’argento alle ultime Olimpiadi. Ma soprattutto con Massimo Stano, campione a cinque cerchi di Tokyo 2020. Cast di primissimo piano nella 20 km al Chinese Race Walking Grand Prix di Taicang, tappa classica della marcia internazionale, in programma nella giornata di sabato. Stano è pronto per quella che sarà la sua prima uscita dell’anno al termine di un paio di mesi di allenamento in Giappone. Con lui ci sarà anche il bronzo europeo di Roma, Francesco Fortunato, che punta a confermare gli ottimi segnali sfoggiati agli Assoluti indoor di Ancona, dove ha marciato nei 5000 indoor in 17:55.65, tempo inferiore al record del mondo del russo Mikhail Shchennikov. L’obiettivo è testare la propria condizione in vista dei Mondiali che si terranno nella capitale giapponese dal 13 al 21 settembre.

Taicang evoca bei ricordi a Stano. In Cina nel marzo 2024 ha infatti riscritto il suo record personale in 1:17:26, che rappresenta anche il primato italiano. Con 1:19:12 a Parigi ha chiuso al quarto posto, mentre lo scorso dicembre ha vinto in 2:24:19 sui 35 km a Dublino. La concorrenza sabato sarà agguerrita. A partire da Bonfim che punta alla continuità dopo un 2024 da incorniciare, che lo ha visto acciuffare il podio in ciascuna delle quattro gare a cui ha preso parte durante il tour gold dello scorso anno: a Taicang stabilì il record brasiliano di 1:17:44 con un terzo posto, che rappresentò la premessa per la medaglia d’argento di Parigi in 1:19:09. L’ultimo acuto lo ha offerto due settimane fa a Kobe, dove è riuscito a migliorare il record nazionale (1:17:37).

Top 10 a Parigi e iscrizione a Taicang anche per l’etiope Misgana Wakuma (sesto con un PB di 1:19:31) e il cinese Zhang Jun (decimo), campione in carica nella gara cinese dello scorso anno. Curriculum importante anche per lo svedese Perseus Karlstrom, campione europeo nella 20 km di marcia a Roma 2024, con una medaglia d’argento e tre medaglie di bronzo ai campionati iridati (una delle quali nei 35 km). Senza dimenticare l’australiano Rhydian Cowley, quinto a Taicang l’anno scorso. Numerosa la spedizione dei padroni di casa. Occhi puntati anche su Li Yandong (1:17:47), Wang Zhaozhao (1:17:48), Qian Haifeng (1:18:51) e Wang Kaihua, detentore del record cinese in 1:16:54 nel 2021. Da allora però non è più riuscito a scendere sotto l’ora e venti.