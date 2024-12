Dopo la parentesi nordamericana, la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino torna in Europa e sulla Saslong è tutto pronto per una due giorni imperdibile. Si parte venerdì 20 con il SuperG, poi sabato 21 toccherà alla discesa libera. Slalomisti e gigantisti in Alta Badia, mentre Dominik Paris e compagni proveranno a cercare l’exploit già riuscito a Giovanni Franzoni con il suo 4° posto in quel di Beaver Creek. Squadra azzurra che si presenta al gran completo, con Mattia Casse già protagonista di ottime prestazioni nelle due prove cronometrate con un primo e un secondo posto. Al via anche l’eterno Christof Innerhofer, così come Nicolo Molteni, Florian Schieder e Max Perathoner.

L’unico SuperG fin qui disputato in stagione se lo è aggiudicato Marco Odermatt sulle nevi della Birds of Prey, precedendo il francese Cyprien Sarrazin in quello che è stato il duello andato già in scena la passata stagione. Sul terzo gradino del podio, in Colorado, salì invece a sorpresa l’austriaco Lucas Feurstein in quello che è un ottimo periodo per la famiglia, visto che il cugino Patrick pochi giorni più tardi arrivò secondo nello slalom gigante in Val d’Isere.

LE PAROLE DI PARIS E CASSE ALLA VIGILIA

“Lo scorso anno ho vinto qui, ma quest’anno le condizioni della pista sono diverse. Ci sono più ondulazioni e diventa più interessante vedere chi riesce a portare velocità. Il tempo sta cambiando e vedremo come adattarci. Però, pare che saremo fortunati e avremo una discesa con il sole. Arriverà un po’ di neve e un po’ vento per il superG, ma penso che la gara si farà”, ha dichiarato alla vigilia Dominik Paris, riferendosi alla terza prova di allenamento cancellata causa meteo. “In America non ho cominciato bene, e non è ottimale, ma adesso le sensazioni sono positive e il set up mi sembra a posto. Il momento della gara è comunque differente e lì bisognerà dare tutto e fare bene. E’ probabile che qualcuno con numeri alti possa fare buoni tempi, soprattutto se verrà il freddo, ma è inutile pensarci troppo: ognuno deve fare la propria gara”.

“La Saslong è una pista bellissima. Sciare qui è davvero divertente, soprattutto grazie ai numerosi salti sul tracciato – le parole di Casse -. Nelle prove c’era ancora un po’ di neve di riporto, ma sono fiducioso che entro il fine settimana non sarà più un problema. Per le gare il mio obiettivo è chiaramente quello di rimanere davanti. La concorrenza qui è davvero forte, se vuoi vincere devi batterti con tutti”.

LA START LIST DEL SUPER-G

1 6530319 1992 USA COCHRAN-SIEGLE Ryan Head

2 422310 1994 NOR SEJERSTED Adrian Smiseth Atomic

3 53975 1991 AUT HEMETSBERGER Daniel Fischer

4 104537 1997 CAN ALEXANDER Cameron Rossignol

5 54371 1996 AUT BABINSKY Stefan Head

6 194873 1994 FRA SARRAZIN Cyprien Rossignol

7 512038 1994 SUI ROGENTIN Stefan Fischer

8 194858 1994 FRA ALLEGRE Nils Salomon

9 194364 1991 FRA PINTURAULT Alexis Head

10 990081 1990 ITA CASSE Mattia Rossignol

11 104468 1997 CAN READ Jeffrey Atomic

12 512269 1997 SUI ODERMATT Marco Stoeckli

13 104531 1997 CAN CRAWFORD James Head

14 291459 1989 ITA PARIS Dominik Nordica

15 53980 1991 AUT KRIECHMAYR Vincent Head

break

16 54628 2001 AUT FEURSTEIN Lukas Head

17 511896 1992 SUI MURISIER Justin Head

18 54157 1993 AUT DANKLMAIER Daniel Atomic

19 512471 2001 SUI von ALLMEN Franjo Head

20 511852 1992 SUI CAVIEZEL Gino Atomic

21 202762 1996 GER JOCHER Simon Head

22 6291053 1994 ITA ZAZZI Pietro Salomon

break

23 422707 2000 NOR MOELLER Fredrik Atomic

24 194298 1991 FRA GIEZENDANNER Blaise Atomic

25 6190687 1998 FRA LORIOT Florian Rossignol

26 934643 1991 USA GOLDBERG Jared Rossignol

27 6293831 2001 ITA FRANZONI Giovanni Rossignol

28 6532084 1998 USA RADAMUS River Rossignol

29 6532123 1998 USA NEGOMIR Kyle Atomic

30 512408 2000 SUI MONNEY Alexis Stoeckli

break

31 6531520 1996 USA MORSE Sam Fischer

32 6190179 1996 FRA ALPHAND Nils Head

33 192746 1984 FRA THEAUX Adrien Salomon

34 180877 2000 FIN LEHTO Elian Fischer

35 51215 1986 GER BAUMANN Romed Salomon

36 6530104 1992 USA BENNETT Bryce Fischer

37 104539 1997 CAN SEGER Riley Rossignol

38 293006 1984 ITA INNERHOFER Christof Rossignol

39 501987 1994 SWE MONSEN Felix Atomic

40 561255 1992 SLO CATER Martin Salomon

41 104708 1999 CAN ALEXANDER Kyle Rossignol

42 54609 2000 AUT EICHBERGER Stefan Head

43 151238 1998 CZE ZABYSTRAN Jan Kaestle

44 350097 1996 LIE GAUER Nico Salomon

45 6292783 1998 ITA MOLTENI Nicolo Head

46 6531444 1996 USA ARVIDSSON Erik Head

47 512228 1997 SUI KOHLER Marco Stoeckli

48 512281 1998 SUI ROESTI Lars Stoeckli

49 54733 2002 AUT WIESER Vincent Salomon

50 110324 1994 CHI von APPEN Henrik Head

51 930024 1990 USA MAPLE Wiley Atomic

52 6190176 1996 FRA BAILET Matthieu Head

53 54005 1991 AUT STRIEDINGER Otmar Salomon

54 54481 1998 AUT TRANINGER Manuel Atomic

55 104272 1995 CAN SEGER Brodie Atomic

56 6293445 2000 ITA ALLIOD Benjamin Jacques Rossignol

57 203125 2002 GERSCHWARZ Maximilian Head

58 6291625 1995 ITA SCHIEDER Florian Atomic

59 203096 2002 GER VOGT Luis Rossignol

60 6294638 2003 ITA PERATHONER Max

61 561310 1995 SLO HROBAT Miha Atomic

62 350095 1994 LIE PFIFFNER Marco Salomon

63 700929 1997 SVK PRIELOZNY Matej

64 422278 1993 NOR WINDINGSTAD Rasmus Atomic

65 194167 1990 FRA MUZATON Maxence Rossignol

IL PROGRAMMA E DOVE SEGUIRE LE GARE

Venerdì 20 dicembre: Super G (11:45)

Sabato 21 dicembre: Discesa libera (11:45)

COME VEDERLE IN TV – Le due gare in programma, così come tutta la Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 sarà trasmessa in diretta sui canali di Eurosport e in chiaro sulla Rai. Le due prove in Val Gardena di questo fine settimana saranno offerte da Rai 2 (e in streaming su Rai Play) ed Eurosport, canale disponibile anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv.