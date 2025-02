L’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) si terrà dal 21 al 23 febbraio presso la Sala Meeting dell’Hotel Corallo di Riccione (Viale Antonio Gramsci, 113). Ad aprire i lavori sarà la riunione del Consiglio Nazionale, in programma venerdì 21 febbraio alle 17:30. Sabato 22 febbraio invece avranno luogo l’Assemblea Nazionale Straordinaria (prima convocazione alle ore 09:00 e seconda convocazione alle ore 15:00) e l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva (prima convocazione alle ore 14.00 e seconda convocazione alle ore 17:30) sempre presso l’Hotel Corallo. Il Presidente Nazionale Ciro Bisogno, dopo due mandati alla guida delle PGS, sarà il candidato unico alla Presidenza per il quadriennio 2025-2028. Oltre alla carica di Presidente Nazionale, si procederà all’elezione dei seguenti organi: 20 Consiglieri nazionali indicati dalle assemblee regionali; 2 Consiglieri nazionali indicati dal Consiglio Nazionale uscente; Presidente e componenti del collegio dei revisori dei conti; Componenti del collegio dei probiviri.

L’Assemblea offrirà anche l’occasione per apportare alcune modifiche allo Statuto e per presentare il testo della nuova Proposta culturale delle Polisportive Giovanili Salesiane. Il documento – intitolato “Tra passato e presente, la nuova proposta culturale per tracciare il futuro” – incentra la sua attenzione su alcune sfide che le PGS affronteranno nel prossimo futuro come la definizione dei confini e dei rapporti generazionali, il rilancio dell’offerta sportiva con nuovi stimoli per i giovani, la valorizzazione della relazionalità nello sport e la necessità di immaginare nuovi modelli di bilanciamento tra servizio volontario e professionale. Nel corso del convegno sono previsti gli interventi di Suor Francesca Scibetta (Referente Nazionale FMA), Don Francesco Preite (Referente Nazionale CNOS), Prof. Avv. Andrea Farina (Presidente Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori e Safeguarding Officer delle PGS), Valter Borellini (Trainer, Executive e Business Coach, Career Counselor – Docente Scuola dello sport), Giampiero Pastore (Dirigente Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI) e Valerio Vermiglio (ex pallavolista, capitano della nazionale di Volley argento ad Atene 2004, Campione d’Europa e Tecnico Federale FIPAV – Team Illumina Sport e Salute). Domenica 23 febbraio alle 10:00 avrà luogo la proclamazione degli eletti, seguita (ore 11:00) dal convegno “Sport e Terzo Settore: lo stato e le novità introdotte dalle Riforme” a cura dei Dott. Fabio Romei e Giuliano Sinibaldi (Consulenti Fiscosport).