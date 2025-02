“Jannik può sempre contare su di me. E l’attesa non farà che aumentare la sua voglia”. In quelle che sono certamente giornate molto complicate per il numero uno al mondo Sinner, tra polemiche e giudizi a volte fin troppo severi provenienti anche da colleghi, arriva un messaggio di vicinanza da parte di Lorenzo Sonego. Il torinese, intervistato da “Repubblica”, si sofferma sulla vicenda che vede interessato da ormai quasi un anno l’amico e compagno di Davis, ora sospeso fino a maggio dopo l’accordo raggiunto con la Wada. Proprio la lunghezza dell’iter, secondo Sonego, ha spinto alla fine Jannik ad accettare questa breve sospensione: “Secondo me, ha fatto bene ad accettare: purtroppo, la durata dei processi e l’attesa delle sentenze per questi casi sono cose troppo lunghe e non adatte a uno sport come il tennis. Mi chiedo come abbia fatto a giocare a questo livello con tutti questi pensieri per tutto questo tempo. È stato veramente un fenomeno”.

“Sono sicuro che la maggior parte dei tennisti sia con Jannik”

“Credo che in generale certi giudizi negativi facciano molta più eco degli elogi. Ma sono sicuro che la maggior parte dei tennisti sia con Jannik. Perché sanno benissimo che domani potrebbe succedere esattamente la stessa cosa a loro. Fra noi tennisti ci sono anche amicizie vere. Io e Jannik abbiamo un bel rapporto. È molto simile a me: semplice, umile. Divertente. Quando riusciamo, giochiamo a Fifa e passiamo tempo insieme”, ammette Sonego dopo i commenti di altri suoi colleghi in questi giorni. “La nostra vita è molto bella, siamo dei privilegiati. Ma allo stesso tempo, siamo costantemente sotto i riflettori: viviamo una vita più regolata e adulta di tanti ragazzi della nostra età. Dobbiamo fare grande attenzione a tutto. I giornalisti? I tifosi e i giornalisti sono quelli che alla fine mandano avanti il nostro sport. Fra di loro c’è gente che fa il proprio mestiere con passione, e altri invece che cercano sensazionalismi o scandali. Meglio evitarli”

Attesa per il Foro Italico

Maggio non è vicino, ma neanche così lontano. Il Foro Italico sarà prontissimo a riaccogliere il suo numero uno al mondo, ma anche un Sonego che ha iniziato in maniera più che positiva la sua stagione 2025 con i quarti di finale agli Australian Open. “Mi sento anche io giovane, ambizioso. Come tennista, sono venuto fuori più tardi degli altri: ho meno esperienza, rispetto a quelli della mia età. Secondo me Jannik rientrerà più forte di prima. Ama il tennis, essere costretto a stare lontano dalle competizioni non farà che aumentare la sua voglia di giocare: a mio avviso, lo ritroveremo ancora più solido e forte di prima”