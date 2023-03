Pechino Express 2023 stasera in tv: orario e anticipazioni terza puntata 23 marzo

La terza puntata di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 23 marzo su Sky Uno a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono inoltre visibili in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go. Dopo l’eliminazione di Dario e Caterina Vergassola, le otto coppie ripartono da Hampi per percorrere 438 massacranti km. Lo scopo è quello di raggiungere le Chamundi Hill di Mysore nel minor tempo possibile. Ma una coppia potrebbe essere eliminata.

I nastri di partenza sono posti nel luogo d’arrivo della precedente puntata, Hampi, situato nella zona settentrionale dello stato del Karnataka, sulle rive del fiume Tungabhadra. Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio danno il via alla nuova avventura: innanzitutto dovranno risalire il fiume a e arrivare al Tempio di Hanuman: si tratta di un luogo sacro, dedicato a una divinità particolarmente amata dal popolo indiano. Le insidie saranno tantissime e i concorrenti dovranno poi scendere fino al Forte di Chitradurga. Le prime quattro coppie lì giunte firmeranno il Libro Rosso e si confronteranno nella prova immunità.