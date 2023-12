Nasce il CONI Lombardia Awards: a San Siro la prima edizione

Nella prestigiosa cornice dello Stadio di San Siro, si terrà la prima edizione del CONI Lombardia Awards, l’evento ideato e organizzato dal CONI CR Lombardia con il sostegno di Regione Lombardia che vedrà premiati atleti, Tecnici, squadre e le eccellenze sportive lombarde che si sono distinte nel corso del 2023.

I CONI Lombardia Awards nascono su iniziativa di Marco Riva, presidente del CONI Lombardia, che farà gli onori di casa unitamente al presidente nazionale Giovanni Malagò. Alla serata interverranno Marco Villa per il ciclismo, Filippo Tortu e Roberto Rigali con il tecnico Antonio La Torre per l’atletica, Matteo Zurloni dell’arrampicata, le coppie Guignard-Fabbri e Conti-Macii per il pattinaggio, Danilo Sollazzo campione del Tiro a Segno, l’atleta paralimpico Simone Barlaam, Marco Pedoia e Gemma Galli per il nuoto.

Presenza speciale, infine, quella di un campione d’Europa di calcio del 2021, il lombardo Manuel Locatelli in forza ora alla FC Juventus. A impreziosire ulteriormente la serata è prevista la partecipazione di Franco Baresi, Francesca Schiavone, Dino Meneghin, Pierluigi Marzorati, Francesca Piccinini, Cristian Zaccardo e del Coach della EA7 Milano, Ettore Messina.

Al progetto, alla sua prima edizione, hanno prestato la collaborazione i Comitati Regionali di FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), LND (Lega Nazionale Dilettanti) e FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). Nello specifico, verranno premiati la Squadra dell’anno, gli Atleti dell’anno, l’Atleta CIP dell’anno e i Tecnici dell’anno. Inoltre, verranno premiate alcune Stars of Honor Lombardia e saranno consegnate delle Menzioni speciali a società e dirigenti. Parteciperanno alla serata le principali rappresentanze istituzionali del territorio e tutti i Presidenti regionali delle Federazioni e degli Organismi sportivi del CONI Lombardia. Tra gli altri i dirigenti dell’FC Inter, dell’AC Milan, dell’Olimpia Milano, della Calcio Lecco, della Feralpisalò, della Pallacanestro Brescia e del Volley lombardo e il professor Franco Ascani, membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO