Napoli capitale europea dello sport 2026, a giorni il verdetto. Manfredi: “Abbiamo grande potenzialità”

Cresce l’attesa a Napoli, dove nelle prossime due settimane la città saprà il verdetto nella corsa al titolo di Capitale europea dello Sport 2026. Insieme al capoluogo campano è ancora in corsa la città spagnola di Saragozza. Sono stati giorni di importanti visite a Napoli per i componenti della Commissione Aces Europe, che ha visionato l’impiantistica per poi confrontarsi con l’amministrazione comunale a Palazzo San Giacomo. Un’impressione positiva, come confermato anche dal presidente di Aces Europe Gianfrancesco Lupatelli: “Il lavoro svolto è molto professionale, la candidatura della città di Napoli ha anche il sostegno del Coni e del Governo nelle persone del Presidente Malagò e del Ministro Abodi – spiega – Il dossier risulta pesante e ben documentato.” Tra i punti rilanciati dal Comune anche l’ottenimento dei fondi Pnrr per la riqualificazione e riapertura della piscina a Ponticelli e per la realizzazione di un palazzetto dello sport a Piscinola dove troveranno spazio scherma, arrampicata e padel.

Sul progetto 2026 si è soffermato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Abbiamo grande potenzialità, la commissione ha trovato una città in crescita e credo che il giudizio della commissione sia positivo – spiega il primo cittadino – Vogliamo ottenere questo risultato sia per ambire a organizzare eventi internazionali ma soprattutto per usare lo sport a livello sociale e di comunità, per dare spazi sempre più fruibili da tutti anche nel nome dell’inclusione.” Manfredi si è detto fiducioso sul testa a testa con Saragozza, specificando anche che “il riconoscimento sarebbe motivo di grande appetibilità per ospitare eventi di più ampio respiro, come già avvenuto in questi anni per il Giro d’Italia che nel 2024 farà tappa a Napoli per il terzo anno consecutivo.”