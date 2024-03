Messa di Pasqua con Papa Francesco in tv domenica 31 marzo: programma, orari, canale e diretta streaming

Il programma, gli orari e le informazioni sulla messa di Pasqua e sul rosario nella giornata di domenica 31 marzo. Tante le messe in questa giornata nella quale cade una delle festività più sentite dai fedeli come quella pasquale. In tantissimi affolleranno le chiese, ma c’è chi non può uscire di casa e vorrà seguire in televisione la Santa Messa. Le funzioni saranno trasmesse su diversi canali tv, ecco di seguito il riepilogo. Alle ore 9:50, la Messa con Papa Francesco sarà visibile in diretta su Rai Uno dalla Basilica di San Pietro. Garantita inoltre la diretta streaming su Rai Play. Visibile la medesima Messa con il Pontefice anche su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), in streaming sul player di Tv2000, disponibile in maniera gratuita sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. A seguire, è bene ricordarlo, prevista la consueta Benedizione Urbi et Orbi. Su Canale 5, invece, la Messa verrà trasmessa alle ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Ecco di seguito la programmazione completa delle messe.

IL PROGRAMMA COMPLETO

RAI UNO



ore 09.50 – Santa Messa e Benedizione Urbi et Orbi

CANALE 5



ore 10.00 – Santa Messa

TV2000



ore 09.50 – Santa Messa e Benedizione Urbi et Orbi