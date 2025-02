Anche se prevalentemente e tradizionalmente associato alle competizioni atletiche e alle attività ricreative, lo sport esercita comunque un’influenza notevole su numerosi settori, anche quelli che sembrano non legarsi in maniera troppo diretta con le discipline sportive, manifestando – eppure – una connessione chiara.

Tale pervasività si manifesta tramite situazioni economiche ma anche per via di temi come turismo, moda e giochi. Insomma: lo sport, in realtà, è in connessione con diverse realtà.

L’impatto economico dello sport

Guardando al nostro Paese, per esempio, il settore dello sport rappresenta una componente significativa (se non addirittura fondamentale) dell’economia nazionale. Secondo i dati forniti dal CONI, nel 2022 in Italia il movimento sportivo ha fatto registrare oltre 14 milioni di tesserati, con una crescita netta rispetto al 2021. Attualmente, dopo che l’incremento sta verificandosi per anni, oltre a mantenersi su numeri alti, il contributo diretto dello sport al PIL nazionale è stimato attorno all’1,3%, ovvero circa 22 miliardi di euro. Lo sport, quindi, rappresenta una vera e propria industria per l’Italia.

Il turismo sportivo

Un altro fenomeno mondiale in costante crescita è quello del turismo sportivo, poiché manifestazioni come Olimpiadi, Mondiali di calcio o di altri sport, Slam di tennis o tantissime altre competizioni dal forte impatto mediatico, finiscono per attirare spettatori da tutto il mondo, andando – di conseguenza – a creare entrate significative per le economie locali. Non parliamo solo di competizioni di grandissima portata: nel loro piccolo, anche competizioni minori o locali possono dare un grande apporto economico a una comunità o un Paese intero.

Lo sport nei media e come intrattenimento

A proposito di impatto mediatico, il rapporto tra sport e media è un rapporto che genera reciproci vantaggi. Le trasmissioni sportive, infatti, rappresentano una fetta di programmazione consistente di molte reti nazionali e regionali, sia a livello televisivo che radiofonico. E la copertura mediatica degli eventi sportivi procede ad amplificare la popolarità di discipline e singoli atleti, portando dunque a opportunità di sponsorizzazioni e partnership commerciali.

Scommesse e giochi da casinò a tema sport

Uno dei settori in cui l’influenza “passiva” dello sport è particolarmente chiara ed evidente è rappresentato dalle scommesse sportive e, anche se in parte meno impattante, dai giochi di casinò a tema.

Per quanto concerne le scommesse sportive a oggi rappresentano una parte importante del gioco online. Solo in Italia esistono tantissime piattaforme autorizzate e legali che consentono di giocare in sicurezza e nel rispetto delle regole, su vari eventi sportivi. Non è un caso che, come riportano vari studi, questo settore abbia visto una crescita esponenziale di recente.



Anche i portali di casinò, in minima parte, contengono dei riferimenti agli sport, con alcune slot tematiche in cui possono essere riprodotte delle specifiche discipline. Alcuni portali autorizzati propongono giochi di varia natura, con un carnet piuttosto ricco che spazia tra vari temi e differenti possibilità di gioco, come – per esempio – si può leggere anche nella recensione del casinò pepegol.

Moda e abbigliamento

Infine, anche moda e abbigliamento sono sicuramente state influenzate dallo sport, in generale. La diffusione dell’abbigliamento sportivo per allenamenti o competizioni sta diventando un tema sempre più presente, anche perché molto spesso alcuni capi vengono utilizzati anche al di fuori dell’attività sportiva, diventando quindi un elemento di stile quotidiano.

Sono sempre più costanti, inoltre, le collaborazioni tra atleti e club di fama mondiale e marchi di moda per la creazione di linee di abbigliamento che fondono funzionalità e design, rendendo quindi l’abbigliamento sportivo una componente essenziale per un guardaroba moderno. In tal senso, alcuni esempi di collaborazioni piuttosto riuscite riguardano quella del Milan con Off White e quella del PSG con Jordan.