Finale Masterchef 2023 stasera in tv: orario, canale, streaming

di Redazione 4

Tutto pronto per la dodicesima e ultima puntata di “MasterChef Italia 12”, in onda su Sky Uno oggi 2 marzo 2023 a partire dalle 21.15. La finale entra nel vivo e stasera scopriremo chi è il vincitore di questa edizione. Occhi puntati quindi su Antonio Gargiulo detto “Bubu”, studente di 19 anni; Edoardo Franco, 26 anni di Varese, disoccupato; Hue Dihn, 27 anni, nata in Vietnam; Mattia Tagetto, 37 anni, di Bolzano, gestore di una piccola enoteca. Ospite la chef tristellata Clare Smyth. Il vincitore potrà portarsi a casa 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi. La puntata, con gli ultimi due episodi, potrà essere seguita anche in streaming su NOW e Sky Go. Poi resterà on demand per tutti gli abbonati Sky.