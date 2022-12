Masterchef Italia 12: date, quando inizia e finisce e quanto dura

E’ tutto pronto per la dodicesima edizione di MasterChef Italia. Il cooking show più famoso ed amato dal pubblico televisivo italiano, infatti, prenderà il via questa sera, giovedì 15 dicembre, a partire dalle ore 21:15 ed andrà in onda su Sky Uno come di consueto con un doppio episodio; sarà possibile seguire il programma anche in streaming su SkyGo e Now, con l’opzione on demand sempre a disposizione degli utenti. Anche quest’anno a giudicare i concorrenti ci sarà l’ormai collaudato trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Complessivamente sono previste ventiquattro puntate per dodici settimane e la finalissima è fissata per il 2 marzo 2023.