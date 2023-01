Concerto Capodanno Vienna 2023 replica oggi in tv: orario e come vederlo in diretta tv e streaming

Il concerto di Capodanno di Vienna sarà visibile in replica in chiaro su Rai 5. Di seguito allora ecco tutte le informazioni su orario, canale e come vedere la differita del celebre appuntamento del primo giorno del nuovo anno. Ad aprire il 2023 sarà proprio il più grande concerto di musica classica a livello europeo, che raduna migliaia di appassionati. La Rai ha acquistato i diritti, perciò sarà possibile vederlo in diretta tv a partire dalle ore 13:30 della giornata odierna di domenica 1 gennaio. La replica è invece prevista stasera alle ore 21:15 su Rai 5.

Domenica 1 gennaio 2023

ore 13:30 – diretta su Rai 2

ore 21:15 – replica su Rai 5