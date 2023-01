Concerto Capodanno Venezia 2023 replica oggi in tv: orario e come vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile guardare il concerto di Capodanno di Venezia in replica in chiaro su Rai 5. Di seguito allora ecco tutte le informazioni su orario, canale e come vedere la differita della ventesima edizione dell’imperdibile appuntamento di Capodanno. Diretto da Daniel Harding e diviso in due parti, una orchestrale e l’altra dedicata al melodramma, sarà visibile in tv sulla Rai e in streaming su RaiPlay. L’appuntamento è su Rai1 alle ore 12.20 di oggi, domenica 1 gennaio 2023. La replica è invece prevista alle ore 18:45 su Rai 5.

Domenica 1 gennaio 2023

ore 12:20 – diretta su Rai 1

ore 18:45 – replica su Rai 5