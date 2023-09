Cio, rinnovata la partnership con UN Women: “Avanziamo verso l’uguaglianza di genere”

Lo sport si conferma mezzo per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di donne e ragazze grazie alla partnership rinnovata dal Comitato Olimpico Internazionale con UN Women. Il nuovo Memorandum of Understanding (MoU), firmato dal presidente del Cio Thomas Bach e dal direttore esecutivo di UN Women Sima Bahous durante un incontro a New York, negli Stati Uniti, estende una partnership iniziata nel 2012 ed è stata estesa per la prima volta nel 2017. Le due organizzazioni lavoreranno insieme per massimizzare il valore dello sport nel modellare le norme sociali e raggiungere risultati di sviluppo sostenibile che incidono quotidianamente sulla vita delle donne e delle ragazze.

Presenti Laura Chinchilla, membro del Cio in Costa Rica, Kolinda Grabar-Kitarovic, membro del Cio in Croazia, e la principessa Reema Bandar Al-Saud, membro del Cio in Arabia Saudita. “Lo sport ha il potenziale per trasformare la vita e l’estensione della nostra partnership con UN Women ci aiuterà a garantire che tutte le donne e le ragazze abbiano l’opportunità di beneficiare di questo potere unico dello sport”, ha affermato il presidente Bach. “Con questo nuovo protocollo d’intesa, miglioreremo le nostre iniziative in corso per incoraggiare la partecipazione sportiva tra le ragazze e avanzare verso l’uguaglianza di genere”, ha aggiunto.