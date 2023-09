Serie C, tumulti in casa Alessandria: il club sospende il ds Quistelli

In Serie C tiene banco il caso Alessandria, che vive un momento di inizio stagione estremamente complicato. Il clubn piemontese ha iniziato male la stagione ed è reduce da due pesanti sconfitte consecutive. Il clima in società non è dei migliori, con il club che ha dovuto allontanare il direttore sportivo Quistelli per litigi avvenuti dopo l’ultima partita persa.

La decisione dopo i fatti avvenuti in sede dove si sarebbe verificato un violento litigio tra lo stesso Quistelli e il market maker Michel Stojkovic. “Visti i comportamenti e gli atteggiamenti aggressivi e anche intimidatori del signor Quistelli – spiega il presidente Enea Benedetto – e le molteplici segnalazioni di tale condotta non conforme alla mansione ricoperta dallo stesso e la situazione di pericolo sociale, davanti a testimoni gli ho chiesto le immediate dimissioni. Non essendo pervenute, siamo stati costretti a sospenderlo in via cautelativa. Gli eventuali screzi tra lui e Stojkovic non sono da ricondursi all’Alessandria Calcio“.