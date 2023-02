Blanco fischiato a Sanremo 2023: furioso per un problema tecnico, distrugge i fiori sul palco (VIDEO)

di Giorgio Billone 29

Incredibile al Festival di Sanremo 2023. Blanco per dei problemi tecnici ha perso il controllo e non ha voluto più cantare la propria canzone. Anziché proseguire l’esibizione canora, il giovane cantante ha deciso di distruggere delle piante coi fiori poste accanto al palco. Sembrava una gag, così non è: il pubblico lo fischia senza perdono e inizia un momento di pesante tensione. In alto ecco il video.