Chi è Francesca Piccinini: età, carriera, compagno, marito e vita privata Pechino Express 2024

Francesca Piccinini è una delle partecipanti a Pechino Express 2024, il fortunato reality show di Sky Uno con tanti vip alle prese con un’avventura “selvaggia” per i paesi asiatici con in palio la vittoria della nuova edizione: ecco età, carriera, compagno e marito, vita privata e altezza della campionessa. Come sempre conduce Costantino Della Gherardesca, si parte alle ore 21.15 di giovedì 7 marzo e in molti si chiedono chi sia Francesca Piccinini.

Per gli appassionati di sport, impossibile non conoscerla: si tratta di una delle protagoniste del volley più conosciute e amate d’Italia e anche a livello internazionale. L’ex pallavolista, alta 183 centimetri, è nata nel 1979 a Massa e ha 44 anni: nel 1993 ha debuttato in Serie A1, mentre nel 1995 ha fatto la propria prima apparizione di una lunghissima serie in Nazionale, con cui ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 1996 e ai Mondiali nel 2002, venendo anche nominata Cavaliere della Repubblica, e agli Europei del 2009. Per i suoi risultati sportivi ha anche ricevuto il Collare d’oro al Merito Sportivo.

Una lunga carriera interrotta nel 2019 ma ripartita per altre due stagioni, fino al definitivo ritiro del 2021. 7 Champions League e 5 scudetti nel suo palmares, ultimo incarico come vicepresidente dell’ultima formazione in cui ha giocato, Busto Arsizio. Dal 2022, inoltre, è anche opinionista e voce tecnica per le partite di volley trasmesse da Sky Sport. Per quanto riguarda la sua vita privata, da oltre due anni è legata sentimentalmente all’ex bandiera dell’Atalanta di calcio, Cristiano Doni. Precedentemente, ha avuto una relazione con Gabriele Schembari. Non ha figli, ma in passato ha dichiarato di voler diventare madre. A Pechino Express, sarà in coppia con l’ex sciatore azzurro Kristian Ghedina, nel team chiamato i Giganti.