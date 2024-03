F1 Arabia Saudita 2024, Sainz dopo le libere: “A letto 24 ore, sono ancora debole”

Giornata difficile per Carlos Sainz nelle prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari infatti risente ancora dei postumi di un’indisposizione che lo ha colpito nelle ultime ore. “Non ho ancora del tutto recuperato, sono stato costretto 24 ore a letto e sono ancora debole – spiega il pilota della Rossa, sul podio all’esordio stagionale in Bahrain – Per fortuna ho guidato e ho comunque sfruttato il tempo a disposizione in pista. Il circuito ha tanto grip e ci sono curve molto veloci che sono un bel test.”

Sainz cerca ottimismo in vista dei prossimi appuntamenti del weekend: “Spero di stare meglio, oggi non sono riuscito a spingere al massimo ma voglio sperare di poterlo fare per qualifiche e gara. Abbiamo comunque completato il nostro programma in modo positivo.”