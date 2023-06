Calcio Storico Fiorentino: Biraghi sarà Magnifico Messere

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi sarà Magnifico Messere del Calcio Storico Fiorentino durante la prima semifinale del torneo. La sfida vedrà protagonisti i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce e si terrà sabato 10 giugno. Il Magnifico Messere non prende parte alla partita, ma la presiede come esponente della famiglia della Signoria. La decisione è stata presa dalla società viola come “riconoscimento al capitano viola al termine della stagione agonistica”. A rendere nota la notizia è stato Palazzo Vecchio.