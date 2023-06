Taekwondo, Dell’Aquila salta il Gran Prix di Roma: “Grande delusione, per me è un tabù”

Il campione olimpico di Tokyo 2020 nel taekwondo categoria -58 kg, Vito Dell’Aquila, si è detto delusione per la sua assenza nel Gran Prix di Roma a causa di una frattura al terzo metacarpo della mano destra: “E’ una grande delusione non poter partecipare al Grand Prix di taekwondo a Roma. Purtroppo ci sono abituato, l’anno scorso non gareggiai al meglio perché mi ero rotto la caviglia, quindi adesso so come affrontare questa situazione. Il Grand Prix di Roma per me è un tabù”.

“Dovrò stare fermo un mesetto. Ai Giochi Europei di Cracovia purtroppo non ci sarò, punto a tornare per il Grand Prix di Parigi a fine estate. Ranking? Sono un po’ preoccupato, però non ci penso tanto, sono cose che capitano. Farò di tutto per andare bene nelle prossime gare“, ha assicurato Dell’Aquila.