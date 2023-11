Calcio a 8, al via il primo Campionato Inclusivo: ci sono anche Lazio e Roma

Tutto pronto per l’inizio del primo Campionato Inclusivo della Lega Calcio a 8. In un contesto in cui la diversità e l’inclusione sono valori sempre più importanti, la lega si distingue non solo per il nome, ma anche per la sua straordinaria missione. L’obiettivo è dare a tutti la preziosa opportunità di giocare e di esprimersi sul campo, perché le differenze non sono un ostacolo, ma una risorsa da celebrare.

La Lega Calcio a 8 Unica è dunque ai nastri di partenza. Ci saranno diverse squadre provenienti da realtà differenti: Insuperabili, Romulea Autistic FC, Albano Primavera, SS Lazio, Empoli Meraki APS, AS Roma FS Metà Coop. Una la missione comune: abbattere le barriere, sfidare i pregiudizi e dimostrare al mondo quanto sia importante creare opportunità per tutti.

La Lega Calcio a 8 Unica vuole dimostrare che il vero spirito dello sport va oltre i risultati: è l’inclusione, è la passione e la determinazione per superare le sfide insieme. Domenica 20 novembre dalle ore 9.00 a Roma avrà luogo la prima giornata di campionato: si gioca al Circolo Sportivo Stella Azzurra, in Via dei Cocchieri 11, zona Eur-Marconi.