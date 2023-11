Juve Stabia-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Foggia, match del Menti valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone C non ha alcuna intenzione idi fermarsi, anzi vuole proseguire la propria marcia per provare ad involarsi verso la promozione in Serie B. La squadra rossonera, dal suo canto, spera di portare via dei punti pesanti su un campo molto difficile. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 13 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

