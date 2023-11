A che ora c’è Elodie stasera a X Factor 2023? Orario, canale, quanto guadagna e come seguirla in tv

di Redazione 20

Tutto pronto per il secondo Live di X Factor 2023, in programma stasera, giovedì 2 novembre, alle 21.15. Potrete seguire la puntata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Ma ricordate che il mercoledì successivo sarà trasmesso anche in prima serata su TV8 in chiaro. Insomma, all’X Factor Arena si fa sul serio. E sul palco del talent è atteso un grande nome della musica italiana come ospite. Si tratta di Elodie. La celebre popstar dovrebbe prendersi un’ampia finestra della scaletta di stasera (probabilmente intorno alle 22:30, ma non ancora confermato). Elodie si esibirà con le tracce del suo nuovo album “Red Light”. E il cachet di stasera? Non reso noto. Ma quel che è certo è che Elodie si conferma una delle grandi voci della musica italiana, aspettando di sapere se a Sanremo 2024 ci sarà posto per lei.