Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 2 novembre 2023. Calcio ancora protagonista con gli ultimi incontri valevoli per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Spazio poi al tennis con il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le Wta Finals, ma anche al basket con la Virtus Bologna impegnata in Eurolega e Varese in Europe Cup.