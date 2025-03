Perugia non sbaglia e batte in rimonta Modena in gara-1 dei quarti di finale dei playoff di Superlega. 23-25 32-30 25-22 25-18 il punteggio a favore della squadra di Lorenzetti. Decisivo il secondo set vinto ai vantaggi dopo quattro palle del 2-0 per gli emiliani annullate. Dal 2-0 sfiorato, Modena accusa il colpo e Perugia, trascinata dal pubblico del PalaEvangelisti, sale di intensità e piega in quattro set la resistenza della formazione di Alberto Giuliani. Calendario fitto per Perugia anche in post season. Prima della prima occasione per chiudere i conti con Modena (16 marzo ore 19.00), la Sir Susa sarà alla Monza Arena di Monza (11 marzo ore 20.30) per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il 20 marzo il ritorno in casa (ore 20.30), mentre l’eventuale gara-3 con Modena è in programma il 23 marzo alle 19.00. Modena avrà otto giorni di tempo per preparare la decisiva sfida casalinga del 16 marzo.

Trento domina Cisterna

L’Itas vince 3-0 su Latina con il punteggio di 25-23 25-19 25-14. La resistenza di Cisterna dura un set. Dopo un primo parziale punto a punti, la formazione di Fabio Soli alza i giri del motore e conferma il suo 2025 straordinario. L’unica sconfitta è arrivata in semifinale di Coppa Italia con Civitanova. Prima della gara di ritorno (16 marzo ore 18.00), Trento sarà impegnata nella semifinale di andata di CEV Cup contro i turchi dello Ziraat Bankasi (12 marzo ore 20.30).

La formula e il calendario

Tutti e tre i turni (quarti, semifinali e finale) si disputano con la formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza e l’eventuale spareggio si disputano in casa della formazione con la miglior classifica al termine stagione regolare. La vincente si aggiudica lo scudetto ed entrambe si qualificano alla Champions League 2025/2026. Le due semifinaliste sconfitte si affrontano nella finale per il terzo posto, con la formula delle 2 sfide vinte su 3. La vincente accede alla Champions League 2025/2026, mentre la perdente ottiene il pass per la CEV Cup 2025/2026. Le quattro perdenti dei quarti di finale e nona e la decima classificata si affrontano in un girone all’italiana di sola andata che comprende 5 match ciascuna. Le 4 migliori giocheranno semifinali e finale in gara unica in casa della meglio piazzata. Chi vince, si qualifica alla Challenge Cup 2025/26.

Quarti di Finale: 8-9, 16, 23, 26 e 30 marzo 2025

Semifinali: 6, 13, 16, 19-21 e 24 aprile 2025

Finale: 27, 30 aprile, 4, 7 e 11 maggio 2025

Al femminile

Novara vince facile in casa contro Chieri. La squadra di Lorenzo Bernardi conduce il match dall’inizio alla fine e passa con il punteggio di 25-15 25-20 25-18. Successo convincente per Novara, che prima della gara di ritorno (16 marzo ore 18.00) in casa di Chieri, si giocherà un posto in finale di CEV Cup contro Thy. All’andata le turche sono andate ko per 3-0. Alla formazione italiana basterà vincere un set per accedere all’atto finale. Chieri dovrà concentrare tutte le energie sulla finale di ritorno di Challenge Cup contro Roma (11 marzo ore 20.00). 3-2 nella gara di andata per le giallorosse, che si giocheranno tutto davanti ai propri tifosi.

La formula e il calendario

I quarti di finale si disputeranno con la formula delle 2 partite vinte su 3. Semifinali e finali invece si giocheranno con la formula dei 3 match vinti su 5. La prima gara e, nei turni che la prevedono, la terza partita e lo spareggio si disputeranno in casa della formazione con la miglior classifica al termine stagione regolare. La vincente si aggiudica lo scudetto ed entrambe si qualificano alla Champions League 2025/2026. A questa competizione si classifica anche la seconda miglior classificata al termine della Regular Season. Per quanto riguarda le altre competizioni europee, alla Cev Cup accede la vincente della Coppa Italia e se già qualificata alla Champions League accede la miglior classificata in regular season, escluse sempre quelle già classificate nella competizione maggiore. Alla Challenge Cup invece accede la squadra vincitrice dei Playoff Challenge Cup che giocano le quattro perdenti dei quarti di finale e la nona e la decima classificata alla fine della Regular Season.