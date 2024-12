Buone notizie per l’Itas Trentino, che supera gli ottavi di finale della Cev Cup 2024/2025 di volley maschile. Una buona reazione per i trentini, reduci dalla trasferta brasiliana nel Mondiale per Club con sconfitta in finale per mano dei padroni di casa del Sada Cruzeiro che si sono imposti domenica per 3-1 nell’atto conclusivo della manifestazione iridata. Sfumata la possibilità di diventare campioni del mondo per la sesta volta, Sbertoli e compagni si sono dovuti subito ributtare nella mischia europea all’interno di un calendario davvero molto fitto. Ecco quindi com’è andato il match di ritorno contro i portoghesi del Benfica Lisbona, giocato eccezionalmente lontano dal Trentino.

TRENTO, TUTTO FACILE ANCHE IN SARDEGNA: LISBONA KO

Dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club, l’Itas Trentino riprende la sua marcia in Europa e lo fa centrando l’accesso ai playoff della Cev Cup 2024/2025. Nell’inusuale cornice del Pala Pirastu di Cagliari, organizzata con l’intento di portare anche in Sardegna lo spettacolo del grande volley europeo, i ragazzi di coach Fabio Soli hanno perso 3-2 per mano del Benfica Lisbona. Un ko indolore, arrivato dopo aver vinto i primi due set che hanno dato la certezza a Trento di aver centrato l’obiettivo della serata. Onore comunque alla compagine portoghese, che non è certo arrivata a Cagliari con l’intento di fare la vittima sacrificale ed è stata capace di non abbattersi dopo la certezza dell’eliminazione.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il match inizia con il calore del pubblico cagliaritano a spingere Trento, ma Lisbona risponde colpo su colpo dando vita a grande equilibrio nel primo set. Nessuna delle due squadre prende il largo, ma sul 17-15 arriva il break propiziato da Michieletto. Il Benfica torna sotto sul 21-21, ma è ancora Michieletto a guidare il muro di Trento per il break decisivo che vale il 25-22. Copione identico anche nel secondo set, in cui l’Itas non riesce a prendere il largo salvo poi salire di colpi con il fondamentale del muro. Flavio e Rychlicki firmano il break che dal 16-15 porta a un altro 25-22, per il 2-0 che regala ai vicecampioni del mondo la certezza del passaggio del turno.

Da inizio terzo set inizia un’altra partita, con Soli che giustamente dà anche spazio a qualche giovane. Trento parte forte sul 6-2, ma col passare dei minuti le percentuali dei trentini scendono sensibilmente soprattutto in ricezione. Il cambio palla diventa improvvisamente molto complicato ed ecco che Lisbona inizia a giocare con la leggerezza di chi improvvisamente non ha più nulla da perdere. In pochi minuti la partita cambia completamente inerzia e molto rapidamente si va al tiebreak con due parziali da 20-25, 18-25 in favore dei portoghesi. Il quinto set si gioca punto a punto, con un 5-2 iniziale in favore di Trento che viene ribaltato da Nivaldo e Machado, che chiudono rispettivamente a quota 20 e 13 punti.

ORA LA SFIDA AI CAMPIONI DI ROMANIA PER UN POSTO NEI QUARTI

Archiviata in ogni caso la pratica Lisbona, adesso Trento volge lo sguardo ai prossimi avversari. Nei playoff della Cev Cup 2024/2025 i ragazzi di Fabio Soli affronteranno i campioni di Romania del Corona Brazov. Questi ultimi hanno superato negli ottavi di finale gli estoni del Tallin, in un doppio confronto dominato in lungo e in largo come dimostrato dal doppio 3-0. Prima però testa alla Superlega, visto che domenica Trento sarà impegnata sul campo di Taranto per poi ospitare a Santo Stefano Milano in quella che si preannuncia come una grande sfida. Al momento l’Itas Trentino occupa il secondo posto in classifica, a cinque punti dalla capolista Perugia che è ancora imbattuta dopo aver però giocato anche una partita in più.