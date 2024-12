La diretta testuale live di Trento-Lisbona, gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Cup 2024/2025 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli tornano in Italia dopo l’avventura iridata in Brasile e scendono subito in campo nel turno infrasettimanale della competizione continentale. L’Itas, fresca dell’argento al Mondiale per Club, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico (anche se in un impianto inusuale e non propriamente di casa) per vincere e festeggiare l’accesso ai quarti di finale. In realtà, vista la netta vittoria dell’andata, a Sbertoli e compagni bastano due set per assicurarsi il passaggio del turno.

Vanno quindi a caccia di un’autentica impresa i portoghesi di coach Marcel Matz, che hanno bisogno di una vittoria in tre o quattro set per rinviare tutto al Golden Set e tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di giovedì 19 dicembre al Pala Pirastu di Cagliari. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Trentino Itas e Sport Lisbona e Benfica della seconda competizione continentale per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

TRENTO – LISBONA (inizia alle 19.00)