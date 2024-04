Volley, Superlega 2024 playoff 3° posto: Milano vince in casa di Trento, serie sul 2-1

Vittoria pesante per Milano, che ha battuto Trento in trasferta alla “Il T Quotidiano Arena” in gara-3 dei playoff di Superlega 2023/2024 che mettono in palio il terzo posto finale. Un piazzamento non casuale, perchè in palio c’è anche l’ultimo posto italiano nella prossima Champions League. Milano si è imposta in tre set (parziali 22-25, 23-25, 14-25) portandosi così in vantaggio 2-1 nella serie. Adesso sabato sarà tempo di gara-4 all’Allianz Cloud, dove Milano proverà a chiudere i conti una volta per tutte. Trento invece cercherà l’impresa per poi giocarsi tutto in un’eventuale gara-5 davanti al proprio pubblico.