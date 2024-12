“È stata una partita difficile sin dall’inizio. Anche se siamo partiti bene noi poi abbiamo avuto un po’ di incomprensioni, abbiamo preso qualche contropiede, ma l’abbiamo gestita bene e meritato la vittoria oggi“. Queste le parole dell’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, per commentare il successo dei nerazzurri in casa con il Parma. Per l’ex di giornata anche un bellissimo gol, quello dell’1-0 che ha sbloccato i campioni d’Italia: “Nel 2018 era successo a parti inverse, dispiace aver segnato al Parma a cui sono molto legato, lì è nata la mia prima figlia, però dovevamo vincere e abbiamo vinto“. Chiusura sulle ambizioni stagionali: “Noi giochiamo partita per partita, non faccio previsioni, tutti i nostri obiettivi sono importanti. Se pensiamo partita per partita ci possiamo togliere delle soddisfazioni, se iniziamo a pensare troppo in là finiamo per perdere i punti per strada“.